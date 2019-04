Oranje vrachtwagen ramt spoorbrug in Holten en laat boomstam achter

Het incident gebeurde rond 9.2 uur vanochtend. De oranje vrachtwagen reed zichzelf klem op de Dorpsstraat in Holten. Op de oplegger lagen allemaal boomstammen, nadat de chauffeur zich klem reed bleef er eentje achter in het viaduct. De vrachtwagen kon wel op eigen kracht loskomen en ging vervolgens weer verder.

Contact

‘Graag komen wij in contact met de chauffeur om het een en ander te regelen', schrijft politie Rijssen-Holten op Facebook. Het treinverkeer was tijdelijk gestremd door het incident. Nadat de spoorbrug in Holten gecontroleerd was, kon het treinverkeer een uurtje later weer opstarten.