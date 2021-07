Organisatie afgelast Deventer Stadsfestival mikt op kleiner feestje in september

video Derde verdachte komt naar voren in rechtszaak over vuurwerk­bom die grote schade aanrichtte in Deventer

1:35 Er is een derde verdachte toegevoegd aan de rechtszaak over de enorme vuurwerkexplosie die in de nieuwjaarsnacht grote schade aanrichtte in de Havezatelaan in Deventer. Volgende week donderdag staan deze drie verdachten, allen 33 jaar, terecht voor de enorme schade die de aan elkaar geknutselde illegale vuurwerkbom aan een flat, meerdere huizen en minstens één persoon toebracht.