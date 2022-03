Oud-burgemeester Diepenveen hopt van postbodebaan naar B&B in Frankrijk

Ad van den Bergh (75) was de laatste burgemeester van de gemeente Diepenveen. Daarna ‘burgemeesterde’ hij nog even door in het westen van het land. In 2008 kwam hij terug naar Schalkhaar met het plan om daar een bed & breakfast op te zetten. Nu, bijna 25 jaar later is die B&B er, maar dan in Frankrijk. Als je je afvraagt: wie was dat ook alweer, die Ad van den Bergh? Dat is die burgemeester die jaren later als postbode aan de deur kwam.