Oud-correspondent Iran: ‘De televisie is bij ons thuis in Deventer niet uit geweest’

Haar man Farid was die ochtend toevallig ook thuis. Waar ze het nou precies hoorde of van wie weet ze eigenlijk geeneens meer. Hij was boven, zij beneden, ze liepen naar elkaar toe:,,hoorde jij het ook? Soleimani dood…?” Het was surrealistisch. ,,Soleimani had toch een soort sterrenstatus in Iran. De tweede belangrijke man in de regering, die zomaar wordt omgelegd op klaarlichte dag, op vreemd grondgebied, daar schrokken we wel van.” Diezelfde dag belde ze met haar schoonmoeder in Teheran. Die vond de moord een schande. Iedereen wist: Iran gaat het er niet bij laten zitten.