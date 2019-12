Oud-hamburgerkoning Dave Schiphorst blaast nieuw leven in terrein voormalig voetbalclub Bussloo

Excuses van politie voor van de weg gedrukt stel uit Deventer: medewerker op vingers getikt door teamlei­ding

11:52 Ze werden met hun auto van de weg gedrukt, maar voor René Straaten en zijn partner Elisa Götz bleek het onmogelijk om de politie zo ver te krijgen om in actie te komen. Dat duurde tien dagen, inclusief excuses. Hoewel het stel nog volop in de penarie zit, is er ook begrip. ,,Als je kijkt wat agenten elke dag aan ellende op hun bordje hebben liggen, dan kan ik me voorstellen dat er soms wat blijft liggen.”