Oud-huurling Van de Kamp uit Lelystad schrijft onthullend boek over Nederlandse partizanen in Italië

Van de Kamp: ,,Er is wel eens een verhaal opgedoken van een verdwaalde Nederlander die zich aansloot bij de partizanen, maar er is nooit gedegen onderzoek geweest. Ik ben gaan graven in binnenlandse- en buitenlandse archieven en ontdekte dat er honderden Nederlanders zijn die zich aansloten bij partizanen in heel Europa. Alleen in Italië zijn dat er al bijna tachtig geweest. Zij vochten mee met Italiaanse partizanen in de Tweede Wereldoorlog en een aantal van hen bekleedde hoge posities. Bijvoorbeeld Walter de Hoog, die later rechterhand werd van oud-partizaan Ferruccio Parri, de eerste naoorlogse premier van Italië. De Hoog werd zijn secretaris. Naar mijn weten is dat totaal niet bekend.’’