Oud-militair Bert (60) uit Deventer geschokt door schrijnende situatie in Libanon: ‘Verschrikkelijk om te zien’

VIDEO Bij het ‘missiehuis’ van Pieter en Anja in Teuge worden zendelin­gen voorbereid op hun werk in de jungle

10 september Elf jaar was het eiland Papoea hun thuis. Pieter van Dijk vloog met kleine vliegtuigjes naar plekken in de jungle om lokale stammen en zendingswerkers te voorzien van levensmiddelen. Zijn vrouw Anja zorgde voor de kinderen en hielp de bevolking op medisch gebied. Inmiddels wonen ze weer in Nederland, maar ‘hun missie voor God’ is nog niet voltooid. In Teuge wil het echtpaar nieuwe zendelingen voorbereiden op het werk in het buitenland.