Oud-politieman Van Soest uit Deventer na persconferentie Palme-moord: ‘Eerst even alles op een rij zetten’

UpdateHeel Zweden hield de adem in tot hoofdaanklager Krister Petersson bekend maakte dat de Zweedse justitie ervan uit gaat dat Stig Engström de moordenaar is van oud-premier Olof Palme. Een uitspraak die haaks staat op de theorie die oud-politiecommissaris Dolf van Soest optekende in zijn boek over de zaak.

De theorie waarmee de Zweedse justitie de beruchte zaak denkt af te sluiten, draait dus toch om de ‘Skandia-man’, die eerder door hen niet serieus werd genomen als mogelijke dader.

Na de persconferentie werden dan ook kritische vragen gesteld door journalisten via een videoverbinding. De algehele strekking: Deze man was al eens eerder verdacht en toen vonden jullie het geen zaak. Waarom zouden mensen jullie nu moeten geloven?

De verwachting is dat de complottheorieën en alternatieve scenario’s nog niet in de prullenbak belanden na vandaag.

JFK

De moord op Palme is de grootste moordzaak in de Zweedse geschiedenis, qua impact in dat land vergelijkbaar met die van John F. Kennedy in Amerika. Nu dus ook qua daderprofiel, aangezien justitie in Stig Engström de ‘lone wolf’ ziet die Palme heeft vermoord.

Volgens hen is er dus geen sprake van een Iraans-, extreemrechts-, Koerdisch- of andersoortig complot.

Één van de andere scenario’s is van de hand van de gepensioneerde politiecommissaris Dolf van Soest uit Deventer, die in 2006 met journalist Elzo Springer het boek ‘Oh, was hij het...?’ schreef.

PKK-kopstuk

Daarin doet Van Soest de theorie uit de doeken over een Nederlandse connectie met de moord op Palme. De oud-politieman is altijd overtuigd geweest van een link met de moord op PKK-kopstuk Bilgili uit Deventer.

,,Zolang de zaak niet is opgelost, is iedere theorie mogelijk. En ik geloof nog steeds in een link tussen de moord op Palme in 1986 en die op Bilgili een jaar later’’, zei hij in november 2018 nog tegen deze krant.

De Koerdische afscheidingsbeweging PKK zag Olof Palme als vijand. De toenmalige Zweedse premier bestempelde Koerdische militanten openlijk als terroristen en trad hard op tegen ze.

