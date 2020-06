Oud-politieman Van Soest uit Deventer woest na uitspraak in Palme-moord: ‘Ik ben diep, diep beledigd’

Hek moet inbrekers in Twello weren, maar gemeente eist dat het 60 centimeter lager wordt

15:37 De gemeente Voorst en een bewoner van de Stobbenakker in Twello zitten elkaar in de haren over een hek dat volgens de lokale overheid zestig centimeter hoger is dan mag. De zaak is zo hoog opgelopen dat de Raad van State eraan te pas moet komen voor een uitspraak. De man stond woensdag met een advocaat bij Nederlands hoogste bestuursrechter tegenover twee vertegenwoordigers van de gemeente.