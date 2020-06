Oud-politieman Van Soest uit Deventer woest na uitspraak in Zweedse moordzaak: ‘Ik ben diep, diep beledigd’

Politiek is ‘om’ in Deventer: zwarte piet moet (langzaam) verdwijnen

De politiek gaat er niet er niet over, benadrukt de Deventer gemeenteraad, maar een meerderheid in de politieke arena is het er inmiddels wél over eens dat zwarte piet bij de jaarlijkse sinterklaasintocht moet verdwijnen. Zelfs een conservatieve partij als het CDA wil meebuigen.