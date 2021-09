Oud-prof Ibo Yildiz (ex-PEC Zwolle en GA Eagles) maakt overstap naar de amateurs

Zorgen over aanlichten panden rond Grote Kerkhof in hartje Deventer: ‘Het moet geen circus worden’

24 september De herinrichting van het Grote Kerkhof en de Stromarkt, twee pleinen in het stadshart van Deventer, is een stap dichterbij. De planadviesraad, een onafhankelijke commissie die de gemeente Deventer adviseert over bouwplannen, is akkoord met het definitief ontwerp. Alleen bij het aanlichten van allerlei panden rondom de pleinen worden nog vraagtekens geplaatst: ,,Het moet niet te veel worden.”