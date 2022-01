Oud-wethouder van Deventer Frits Rorink wordt wellicht fietskoerier: ‘Pakketjes bezorgen, heerlijk!’

Documentai­re van Paul Kotvis in Bathmen moet derde generatie van oorlogs­trau­ma verlossen: ‘Ik kende hem niet eens’

Paul Kotvis (62) uit Bathmen heeft jarenlang onbewust een door zijn familie verzwegen verdriet meegedragen. Oud zeer dat tachtig jaar geleden begon aan de andere kant van de wereld, in Nederlands-Indië. Zelf is hij nooit op Java geweest. Zijn oudoom Bram Olckers wel. Hij stierf tijdens het bouwen aan de Birma-spoorlijn. Voor Kotvis ging een wereld open. Die wil hij vastleggen in een documentaire. ,,Als je me dit vorig jaar had gevraagd, had ik gezegd ‘waar heb je het over?!’’

8 januari