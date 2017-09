Oude en nieuwe Deventer helden in Stadsetalage

Mantelzorgdiner

De tentoonstelling is van 8 september tot en met 28 januari volgend jaar in de Stadsetalage aan het Grote Kerkhof. Later dit najaar volgen nog andere activiteiten, met als slotakkoord een groot diner voor 750 mantelzorgers in de Lebuïnuskerk. Dat is op 22 december, precies 750 jaar na de datum van het oudste document over de zorg in Deventer.