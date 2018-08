Oudere mijdt warme camping en fietsvakantie in en rond Deventer

Door de warmste zomer sinds jaren zou je topdrukte verwachten op campings en bij hotels in de regio van Deventer. Maar vooral ouderen prefereren een koel huis boven een warme tent of hotelkamer.

De hoge temperaturen in eigen land zorgen er niet automatisch voor dat campings en hotels óók een topzomer beleven. Vooral oudere mensen lijken liever voor een koel eigen huis boven een campingvakantie te kiezen. Dat blijkt uit een rondgang langs campings en hotels in de regio Deventer. „Voor oudere mensen was het te warm”, zegt Bert Bresser van boerderijcamping De Kleverkamp in Diepenveen. „Toen het zo warm was, zagen zij er tegenop om een tent op de bouwen. Voor ons was het daarom een gemiddelde zomer.”

Quote Voor oudere mensen was het te warm Bert Bresser, boerderijcamping De Kleverkamp Gisteren gaf reisbrancheorganisatie ANVR aan dat in juni het aantal boekingen met 5,5 procent is teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. In juli lag dit percentage met 8,5 procent zelfs nog hoger. Maar dat heeft op camping De Coolewee in Bathmen niet tot meer bezoekers geleid. „Toeristische plekken zijn niet opgevuld. Het zou voor ouderen te warm kunnen zijn, ja”, zegt Wim Schooten. „Maar we hebben ook plekken in de schaduw.”

Paar graden minder

En de hotels dan, daar is immers airco. „We hebben de fietsers deze warme zomer gemist”, zegt Jacob Cigri van Hotel Royal in het centrum van Deventer. „Vooral in de eerste drie weken van de vakantie verhuurden we minder kamers dan normaal. Al zat het terras voor de lunch en het diner wel weer vol. Maar wat ons betreft mag het volgend jaar wel een paar graden minder warm zijn.”

Ook Arjen Westra van het Sandton IJsselhotel is opgevallen dat deze zomer minder fietsers een hotelovernachting boekten dan in het voorjaar. „Maar het is lastig dat gegeven ergens mee te vergelijken. Wij richten ons namelijk niet specifiek op de fietser. Wel zat ons terras op twee extreem warme dagen helemaal vol. Dat komt ook door onze locatie aan het water en parasols.”

Drukste zomer ooit