Oudere vrouw in Smart ramt pand in Schalkhaar

Huis voor de Amateurkunst gaat verhalen vertellen

17:35 Theatergroep F!KS impro speelt zaterdag 30 september een improvisatievoorstelling over verhalenvertellers. In het Huis voor de Amateurkunst in Deventer borduurt de groep voort op een oude traditie, die al met het vertellen van oude legendes begon en momenteel druk op sociale media wordt beoefend.