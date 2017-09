Ouderen halen herinneringen op met busrit door Deventer binnenstad

Aanleiding is het 750-jarig bestaan van Solis, dat ontstaan is uit de gasthuizen die Deventer 750 jaar geleden had om bewoners te huisvesten en te verzorgen. Over die geschiedenis is in de Stadsetalage van het Deventer stadhuis een tentoonstelling ingericht. Ook die doen de ouderen en andere cliënten aan tijdens hun tocht door de stad.