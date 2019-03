Ouderen in Deventer krijgen puppy: lief of twijfelachtig?

videoDe senioren van Villa Molenenk in Deventer dolblij met hun nieuwe bewoonster. Vorige week hebben ze kennisgemaakt met Joy: een pup van elf weken oud. Stichting ZorgDier is echter kritisch.

Een pup was de grootste wens van de 95-jarige Tine Oosterhoff. De bewoonster van Villa Molenenk heeft die droom nooit kunnen waarmaken. ,,Wij waren vroeger altijd aan het werk, hadden geen tijd voor een hond.’’ Haar vurig verlangen naar een viervoeter was niet aan dovemansoren gericht.

Nicole Brockotter, medewerkster van Villa Molenenk, wilde die droom graag laten uitkomen. ,,Huisdieren hebben een positief effect op geestelijke en lichamelijke gezondheid van ouderen. Ik zei tegen mijn werkgever (Domus Magnus red.): ,,Als jullie een pup regelen, wil ik hem wel verzorgen.’’ En zo geschiedde. Pup Joy woont nu drie dagen per week op de groep. En 's avonds neemt medewerkster Brockotter haar mee naar huis.

Een schatje

De pup blijkt een schot in de roos. ,,Ik vind het gezellig. Alles wat levend is is leuk’’, aldus Oosterhoff. Natuurlijk vindt ze ook gezelschap bij haar medebewoners. Maar dat is niet hetzelfde. ,,Die kan ik niet op schoot nemen, en aaien. Je weet nooit hoe ver je kan gaan.’’ Ze geeft een knipoog en kijkt daarna vertederd naar de pup op haar schoot. ,,Ik wist niet dat je zulke kleintjes had. Het is een schatje.’’

Volledig scherm De 95-jarige Tine Oosterhof met de puppy van 11 weken op haar schoot. © FOTO HISSINK

Vorige week hebben de bewoners van de 35 zorgappartementen in Villa Molenenk kennisgemaakt met Joy. Inmiddels lijken de pub en de senioren al aardig aan elkaar gewend. Alleen vindt Oosterhoff het speelse bijten van Joy niet zo fijn. ,,Houd ik hier niks blijvends aan over?’’, vraagt ze zich af. Brockotter houdt continu een oogje in het zeil. Regelmatig laat ze de viervoeter even naar buiten voor een plasje. ,,Het zou natuurlijk gevaarlijk zijn als ze binnen plast. Bewoners zouden daarover kunnen uitglijden. De opvoeding is een investering. Net zoals je een nieuwe medewerker inwerkt. Na verloop van tijd heb je er profijt van.’’

Kritiek

Niet iedereen ziet louter positieve kanten aan de zorgpup. ,,Het klinkt leuk, maar er wordt veel te weinig over nagedacht’’, zegt Jan van Summeren. Hij richtte zestien jaar geleden de stichting ZorgDier op. Deze stichting zet vrijwilligers met hun dier in bij zorginstellingen. Villa Molenenk is zeker niet de eerste zorgplek waar een puppy rondsnuffelt. ,,Je ziet het regelmatig. Hieraan kleven echter forse risico’s, zowel vanuit dierenwelzijn als het overbrengen van ziektes. Een hond kan dit contact pas aan na grondige socialisatie, training en selectie. Meestal vanaf de leeftijd van een jaar.’’

Ook is het bij de inzet van dieren in de zorg noodzakelijk dat er één-op-één begeleiding is voor de hond of kat is. ,,Mensen realiseren zich niet dat wanneer er iets misgaat, je voor de hond moet kiezen en de ouderen dan dus achterblijven.’’

En Joy, die niet heel groot van stuk wordt, is pas elf maanden. ,,Vanuit dierenwelzijn is dat volstrekt ontoelaatbaar. In de bek van een pup zitten veel meer schadelijke bacteriën dan bij een volwassen hond. En die kunnen ze dus overbrengen op mensen met laag immuunsysteem.’’