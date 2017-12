Ouderen in Deventer lopen warm voor nieuwe woonvorm aan hofje

Stichting Knarrenhof Nederland en de gemeente Deventer zoeken samen naar een geschikte plek voor een 'Knarrenhof' naar Zwols voorbeeld. De animo in Deventer voor dit nieuwe woonconcept voor senioren is bijzonder groot.

Het idee om samen met andere ouderen aan een hofje te wonen en voor elkaar te zorgen, spreekt veel Deventenaren aan. Al 120 personen hebben zich - tegen betaling van 15 euro - als belangstellende laten registreren bij Stichting Knarrenhof Nederland. Ruim twee derde heeft zich aangemeld voor een informatieavond in het Stadhuis op woensdag 13 december.

Bezoekers krijgen zeer waarschijnlijk nog niet te horen waar een 'Knarrenhof' ontwikkeld kan worden. ,,We zijn met de gemeente Deventer in gesprek over een mogelijke locatie. Wethouder Jan Jaap Kolkman is zeer enthousiast'', zegt Manon Overdijk, junior Projectregelaar bij de landelijke stichting Knarrenhof.

Noaberschap

Enthousiast is ook de 59-jarige Rolf Lubbe die met zijn vrouw in Colmschate-Noord woont. Hij is lid van de initiatiefgroep Hof Deventer. ,,Ik ben heel geïnteresseerd in dit concept. Het idee dat je voor elkaar zorgt, echt noaberschap, spreekt mij aan. Ik vind het belangrijk dat mensen meer met elkaar omgaan. Als voormalig Wmo-consulent ben ik tijdens huisbezoeken veel eenzame ouderen tegengekomen.''

Verbaasd over de grote animo voor een Knarrenhof in Deventer is Lubbe niet. ,,In andere gemeenten loopt het ook als een tierelier.'' In Zwolle is de oplevering gaande van het Krasse Knarrenhof; een project van 48 koop- en huurwoningen aan een hof met een gezamenlijke binnentuin. In Zutphen (Noorderhaven) en Hardenberg zijn de plannen voor een hof in een vergevorderd stadium. ,,In Zutphen is een architect met de tekeningen bezig'', zegt Manon Overdijk.

Verwachtingen

De nabijheid van een winkelcentrum en zorgvoorzieningen zijn belangrijke criteria in de speurtocht naar een geschikte locatie in Deventer. In pilotstad Zwolle heeft het traject van idee tot realisatie zes jaar geduurd. Overdijk: ,,Tegen ingeschrevenen in Deventer zeggen we dat het wel drie tot vijf jaar kan duren voordat het hof is gerealiseerd. Dit doen we om al te positieve verwachtingen te temperen.''