Ouderen in Deventer willen samen wonen in een hofje: ‘Iedereen vindt onze plannen sympathiek, maar er gebeurt niets’

Zwembroek aan en snorkel op voor een gratis ijsje in Holten; oftewel het voorjaar in de (ijs)bol

20 februari De schaatsen zijn amper in het vet en de temperatuur schiet nog niet omhoog of het eerste ijs wordt al gedraaid. IJsmaker Ingrid Nijkamp in Holten bedacht er meteen een hilarische actie bij; ‘wie in badkleding naar de ijskar komt, krijgt een gratis ijsje’. Dat lieten de Holtenaren zich geen twee keer zeggen!