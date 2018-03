Ouderen kunnen in Deventer weer met de bus van Borgele naar Keizerslanden

Omwisseling

Dat meldt vervoersorganisatie Syntus, die op verzoek van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer de aanpassingen doorvoert in de stadsbusdienstregeling. In de praktijk komt het erop neer dat dat de routes van buslijnen 2 en 161 worden omgewisseld met buslijn 4 tussen het station en de halte aan de Lebuïnuslaan.

De wijzigingen volgen na tientallen officiële klachten en meerdere handtekeningenacties van bewonersgroepen, vooral ouderen, uit verschillende buurten in het noorden van Deventer. Rineke van Deudekom (63), één van de kartrekkers achter de petities en zelf wonend in de buurt Borgele, zegt dat de vlag uit kan. ,,Dit is kicken. We zijn blij dat ze naar ons geluisterd hebben."

Over het busvervoer in Deventer is sinds december, toen de nieuwe dienstregeling werd ingevoerd, veel te doen. Busreizigers klagen over veranderde buslijnen, vertragingen en een groot aantal geschrapte bushaltes. De veranderingen treffen vooral ouderen in het noorden van de stad. Voor hen kwamen voorzieningen in naastgelegen buurten op een grotere afstand te staan.