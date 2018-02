Ouderen overhandigen krabbels busvervoer Deventer

Over het busvervoer in Deventer is sinds december, toen de nieuwe dienstregeling is ingevoerd, veel te doen. Busreizigers klagen over veranderde buslijnen, vertragingen en een groot aantal geschrapte bushaltes. De veranderingen treffen vooral ouderen in het noorden van de stad. Zij kunnen zich minder makkelijk verplaatsen.

Voorzieningen

Quote De overige buurten hebben de handtekeningen al opgestuurd naar de provincie Rineke van Deudekom Dat laatste komt omdat het mes is gezet in de buslijnen 2 en 3, die de naast elkaar gelegen woonbuurten Borgele, Platvoet en Keizerslanden met elkaar verbond. Door het schrappen van de directe verbinding zijn onder meer de winkelcentra in Borgele en Keizerslanden moeilijk bereikbaar geworden voor de nabijgelegen buurten. Daar zouden vooral ouderen last van hebben, omdat voorzieningen zoals huisartsenpraktijken en de bibliotheek in Keizerslanden op een grotere afstand zijn komen te staan.

De onvrede leidde tot meerdere handtekeningenacties. Onder meer vanuit wooncomplex Thomas Wildey aan de Jac. P. Thijsseweg, appartementengebouw Dreefstaete aan de Dreef en serviceflat Beeckestein aan de Laan van Borgele, alle in de buurt Borgele. Maar ook vanuit de Platvoetflat aan de Nijhoffgaarde. ,,De bijna 700 handtekeningen die we vrijdag overhandigen komen vanaf de Dreef en Beeckestein", zegt Rineke van Deudekom, één van de initiatiefnemers. ,,De overige buurten hebben de handtekeningen al opgestuurd naar de provincie. In totaal zijn het er dus veel meer."

'Alternatieve oplossing'

Gedeputeerde Bert Boerman neemt de handtekeningen in ontvangst. Hij liet eerder weten dat de provincie in gesprek is met Syntus over een 'alternatieve oplossing' voor de vervallen verbinding tussen Borgele en Keizerslanden. ,,We hopen vanaf april een aantal verbeteringen te kunnen doorvoeren", schreef hij. Volgens Boerman hangt de aanpassing af van 'financiële mogelijkheden'.