Ouderen willen bushalte in Deventer graag terug en beginnen petitie

Ze zijn onthand, ouderen in de Deventer buurt Borgele die afhankelijk zijn van busvervoer. Syntus zou te veel bushaltes in de omgeving hebben geschrapt. Ze komen in actie.

Bewoners van appartementengebouw Dreefstaete in Deventer zijn een petitie begonnen voor de terugkeer van een bushalte bij winkelcentrum Keizerslanden. Het winkelcentrum zou voor ouderen in de buurt Borgele moeilijker bereikbaar zijn geworden nadat de halte is geschrapt uit de dienstregeling van busvervoerder Syntus.

Vervallen

Winkelcentrum Keizerslanden is gevestigd aan het Karel de Groteplein en ligt op zo'n anderhalve kilometer van het appartementengebouw aan de Dreef, in Borgele. Tot eind vorig jaar stonden er bij het winkelcentrum twee bushaltes, waarmee via Lijn 2 een directe lijnverbinding bestond met Borgele. Met de invoering van een nieuwe dienstregeling in december is één van de twee haltes geschrapt en is de directe verbinding vervallen.

Quote Een flatbewoonster moet van huisarts wisselen omdat de halte is verdwenen. Dat vinden wij verkeerd Rineke van Deudekom Volgens Dreefstaete-bewoonster Rineke van Deudekom (63), een van de initiatiefnemers achter de petitie, is voor het sommige ouderen praktisch onmogelijk om het winkelcentrum te bereiken. "Zij moeten nu een heel eind lopen. Dat lukt niet alle ouderen meer. Terwijl daar belangrijke voorzieningen zijn, zoals de bibliotheek, de huisartsenpraktijken van Medisch Centrum Keizershoed en zorgcentrum Sint Jozef. Een flatbewoonster moet van huisarts wisselen omdat de halte is verdwenen. Dat vinden wij verkeerd. In Borgele wonen relatief veel ouderen. De bus is voor hen belangrijk."

Over het verdwijnen van de bushalte bij het winkelcentrum zijn eerder deze maand al politieke vragen gesteld tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten in Overijssel. Gedeputeerde Bert Boerman zei toen over knelpunten binnen de nieuwe dienstregeling te willen praten. Volgens Boerman wil de provincie kijken naar alternatieve oplossingen, daar waar problemen zijn - zoals bij het winkelcentrum. Ook vanuit winkeliersvereniging Keizerslanden zijn klachtbrieven verstuurd over het opheffen van de bushalte.

Thomas Wildey