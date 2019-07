‘Ouders overschatten vaak hoeveel tijd ze nog hebben voor ze op vakantie gaan’

Het is weer zover, de mails van de boekenhuizen verschijnen in je inbox. Of je er wel aan denkt de boeken van volgend jaar te bestellen. En oh help, de inleverlijst van dit jaar van de kinderen! Panisch wordt het huis doorzocht, waar zijn in vredesnaam al die schoolboeken? De dochter blijkt toch minstens een derde nooit te hebben geraadpleegd in 3VWO.