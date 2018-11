Ouders zien geplande oversteekplaatsen Wilpsedijk als risico

Video Compleet drooggeval­len Deventer vijver: het biedt ook kansen

8:53 De vijver in het Frans van Mierisplantsoen is op een paar liter water en een gevaarlijke drab in het midden na, droog. Kurkdroog. Dat is sinds mensenheugenis, en de aanleg van de vijver op de Zandweerd, ongekend. Vissen zijn een maand geleden al in veiligheid gebracht. Hoe is het met de rest van de natuur? Natuurfotograaf Sjon Heijenga struint over de droge borders van de vijver.