Oudste carnavalsclub van Deventer breekt '11 over 11'-traditie

Carnavalsvereniging De Deurzakkers Deventer breekt zaterdag eenmalig met een belangrijke traditie: op de 11e van de 11e wordt de nieuwe Prins niet om 11 over 11, maar al om 11 over 8 bekendgemaakt.

,,Hierdoor kunnen we van de Prinsenverkiezing een extra gezellige feestavond met live-muziek maken bij de aftrap van ons jubileumjaar'', zegt duitenvanger (penningmeester) Eli Lysen. De Deurzakkers gaan hun 55e jaar in en zijn de oudste carnavalsvereniging in Deventer.

In carnavalsland betekent 55 jaar een jubileum. De trekking van een goededoelenloterij tijdens de Prinsenverkiezing is een jubileumactiviteit. Hoogtepunt moet het 5 X 11 Jubileumfeest op 3 februari in de Deventer Schouwburg worden. Hiervoor is symfonie/poporkest Guido's Orchestra, bekend van Symphonica in Rosso, als hoofdact vastgelegd. Verder treden Stef Ekkel en de Reeperbahner Stimmungsmacher en Frans Bauer-imitator Jurgen Jonkers op. ,,Dit feest is voor de Deventer gemeenschap en staat niet in het teken van carnaval'', benadrukt Lysen.

De inwoner van Dijkerhoek raakte rond 1990 betrokken bij De Deurzakkers. ,,Ik werd gevraagd als prins. De vereniging kende ik al wel. Mijn schoonvader werkte in de schouwburg waar altijd Rosenmontag werd gevierd en twee schoonzusjes waren lid van de dansgarde.'' Dat de Prinsencommissie buiten de vereniging op zoek gaat naar een prins, is een van de vele tradities. Lysen beviel het jaar dat hij over De Deurzakkers mocht regeren zo goed, dat hij lid is geworden en gebleven.

Goed excuus

Volgens Lysen is lid worden van een carnavalsvereniging niet een excuus om een week per jaar gigantisch te kunnen feesten en drinken. In ieder geval niet voor de circa 50 leden van De Deurzakkers. ,,Ik heb nog nooit trammelant meegemaakt door overmatig drankgebruik. Er zijn ook mensen die geen alcohol drinken.''

De Deurzakkers vormen een hechte vereniging. Het hele jaar door zijn er activiteiten, waaronder een paasbingo, samen kamperen met Pinksteren en bestuursuitjes. Elke laatste vrijdag van de maand, behalve in de zomer, is er een ledenvergadering in residentie Café Kaal aan de Brink. Lysen: ,,Hier komen gemiddeld 25 à 30 leden op af. Belangrijk, want dan zie je elkaar regelmatig.'' Opmerkelijk is dat vrouwen pas sinds anderhalf jaar lid mogen worden.

Door één deur