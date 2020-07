Oudste voetbalclub van Deventer stelt lustrumfeest uit

Kon. UD pakt bij elk lustrum fors uit. Zo is er dan op vrijdag het zogeheten herendiner, waar mannelijke leden en oud-leden in kostuum aanschuiven voor de dis. Op zaterdag is het grote gala, waar de dames ook welkom zijn. Rutgers: ,,Bij het herendiner zijn altijd een paar honderd man aanwezig. En op het gala is het nóg drukker, daar komen wel 400 mensen op af. Binnen de huidige coronaregels is het schier onmogelijk om zo'n feest te houden.’’

Feest volgend jaar: vreemd gevoel

Dus is het spektakel - met bloedend hart, dat wel - een jaartje uitgesteld. Rutgers: ,,We vieren het lustrum volgend jaar oktober. Zo rond de dertiende, dat is de officiële verjaardag van onze club. Dat zal wel een vreemd gevoel geven, want dan vieren we ons 29ste lustrum terwijl we al 146 jaar bestaan.’’