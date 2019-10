Over twee weken is Meadow voor even verdwenen van het Deventer Stadsstrand

Echt bang voor het zwarte gat na het eerste seizoen zijn ze trouwens zelf niet. ,,Niks doen zit helemaal niet in onze aard.” ,,Bovendien”, rekent Koos voor, ,,in november zijn we nog druk met het administratief afronden van dit seizoen, december is een feestmaand en dan gaan we halverwege januari al weer bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar, zoals het samenstellen van de nieuwe menukaart. Voor je het weet zijn we de zeecontainers weer aan het opbouwen en inrichten om op 1 april open te kunnen.”