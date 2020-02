‘Over twintig jaar eten we geen hamburger meer’

Spijbelen­de scholier in Deventer beter in beeld: op basisscho­len dubbel zoveel meldingen

14 februari Het aantal spijbelmeldingen op de Deventer basisscholen verdubbelde in het afgelopen jaar. Toch betekent dat niet dat er meer gespijbeld wordt, zeggen gemeente en een schooldirecteur. Het schoolverzuim is nu vooral beter in beeld. ,,Ik zie dit als een positieve ontwikkeling.”