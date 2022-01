‘Overduidelijke’ brandstichting bij kindcentrum in Deventer

De schrik zat er vanmorgen best even in bij de kinderen. ,,Waar het kon, hebben we ze van tevoren ingelicht, maar het is natuurlijk wel interessant voor ze. Gelukkig is er heel snel gehandeld door de brandweer en is de schade binnen nihil. Het loopt met een sisser af’’, vertelt woordvoerder Cees Pronk van Pactum.