Overhangende takken in Deventer die blinde Jan (67) teisteren, worden gesnoeid: ‘Mooi begin, maar mag wel meer’

Vlamvatten­de kerstver­sie­ring oorzaak van brand in De Scheg, sportcom­plex in Deventer kan gewoon open blijven

De brand woensdagmiddag in het Deventer sport- en recreatiecentrum De Scheg is ontstaan door kortsluiting in een berging. Daardoor vatte kerstdecoratie vlam. De Scheg, die vanwege de brand voor korte tijd werd ontruimd, kan gewoon open blijven voor personeel en sportend publiek.

10 november