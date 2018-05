Overijssel wil Andries Heidema als commissaris

De bekendmaking volgde na een besloten vergadering van Provinciale Staten. De commissaris wordt gezien als het gezicht van de provincie. Ank Bijleveld-Schouten (CDA) was van januari 2011 tot oktober vorig jaar commissaris van de koning in Overijssel. Haar voorganger was Geert Jansen, eveneens van het CDA. Bijleveld stopte om minister van Defensie te worden. Sinds haar vertrek is Boele Staal (D66) waarnemend commissaris.

Martin Reesink, voorzitter van de vertrouwenscommissie, is blij met de voordracht van Heidema. ,,Hij reageerde heel enthousiast. De Statenleden zijn er ook blij mee.''

Stemming

De naam van de kandidaat werd een uur later bekend dan eerder gepland. Hoe de stemming verliep en hoeveel kandidaten er nog over waren, daarover mocht Reesink zich niet uitlaten. ,,Dat is allemaal vertrouwelijk. We wilden iemand die trots is op Overijssel. Andries Heidema is dat. Hij is charismatisch en weet hoe hij zaken aanpakt.'' Reesink heeft de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren woensdagavond gebeld over de kandidaat. Ze was ook tevreden, zei hij. ,,Ze heeft geholpen in onze zoektocht.''

Deventer