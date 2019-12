Overijsselse PVV boos op burgemeester Deventer om verblijfsvergunning homoseksuele vluchteling Sercan

PVV Overijssel is woedend over het toekennen van een verblijfsvergunning aan de homoseksuele Turk Sercan Ozmeral. Volgens de partij kreeg de in 2017 naar Deventer gevluchte Ozmeral zijn verblijfsvergunning door de inmenging van Deventer burgemeester Ron König. ‘Te krankzinnig voor woorden.’

Ozmeral kreeg afgelopen weekend de bevestiging dat hij in Nederland mag blijven. De verblijfsvergunning kwam na drie mislukte procedures, waarin hij als ‘niet genoeg homo’ werd bestempeld. Veel partijen kwamen op voor de 29-jarige Turk, de petitie ‘Niet Gay Genoeg’ werd aan leden van de Tweede Kamer aangeboden. König ondertekende de petitie niet, maar schreef wel een brief aan de IND over de kwestie.

PVV: ‘Burgemeester baas van IND?’

Voor de PVV is die brief aanleiding om de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, te verzoeken om König op het matje te roepen. ‘De IND heeft tot twee keer toe gezegd dat deze Turk geen recht had op een verblijfsvergunning. Dan bemoeit de D66 burgemeester van Deventer zich ermee en hij mag ineens blijven. Het lijkt erop dat deze burgemeester de beslissingen neemt bij de IND!’, zo schrijft de partij die met 3 van de 47 zetels in de provinciale staten zit.

Petitie niet ondertekend

König weigerde afgelopen zomer om de petitie te ondertekenen waarin stond dat het IND zich niet aan de werkinstructie hield. ,,Ik vind het moeilijk om dat te onderschrijven, omdat ik niet kan beoordelen of de IND zich wel of niet aan de afspraken houdt”, zo zei de burgemeester toen. Wel zei hij toen volledig achter Ozmeral te staan. ,,Homo of geen homo is volgens mij niet eens de werkelijke discussie, het gaat om de vraag welk risico je in Turkije loopt.”

IND: ‘Goede redenen’