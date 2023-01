Overijsselse scholieren strijden in finale om titel Nederlands Kampioen Debatteren

Ergernis over ‘getreuzel’ college bij wegwerken hoogspan­nings­lij­nen in Deventer en Diepenveen: ‘Aanflui­ting’

Oppositiepartijen VVD en GroenLinks zijn ‘not amused’ over de gang van zaken rond het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen, die over kilometers in Deventer-Oost en Diepenveen boven grond, tuinen en woningen hangen. De kosten voor de eerste stap, een ontwerp maken, vinden burgemeesters en wethouders te hoog. ‘Waarom is de informatie niet eerder gedeeld met ons?’

23 januari