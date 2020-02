Overkapping veranda Deventer voetbalclub IJsselstreek bezwijkt in storm

,,Gelukkig waren er geen mensen op de veranda, het clubhuis was gesloten vanwege de afgelasting van de wedstrijden’’, zegt IJsselstreek-bestuurslid Gijsbert Demirel. Demirel was als een van de eersten ter plekke nadat de overkapping was bezweken. ,,We werden gebeld door een overbuurman van de club, die had gezien hoe de boel instortte. We hebben met enkele clubmensen alles al opgeruimd.’’

Klap dat overkapping weg is

Het deed pijn om de ravage te zien, zegt Demirel. ,,We waren enorm trots op de overkapping, die een jaar of vijf geleden is gebouwd. We hebben daarin zo'n 8.000 euro geïnvesteerd. De mensen konden lekker droog voetbal kijken. Het was een geliefde stek onder de toeschouwers. Gelukkig zijn we verzekerd tegen stormschade. Maar het is wel een klap dat we onze overkapping kwijt zijn. Een geluk bij een ongeluk is dat er geen slachtoffers zijn gevallen.’’