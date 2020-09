Overlast Beestenmarkt Deventer serieus genomen, plein opnieuw inrichten is beste optie

Huilend in bed om overlast op Beesten­markt

5 november Dolblij en opgelucht waren veel bewoners van de Beestenmarkt in Deventer toen de gemeente meer toezichthouders en politie beloofde om de overlast op het plein in te dammen. Twee maanden later is er van die positieve instelling weinig meer over. ,,Het is een schijnoplossing. Het werkt niet. De herrie, het dealen en de rotzooi zijn weer helemaal terug.”