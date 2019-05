Overlast in Deventer te lijf met door scholieren gevreesde ‘vliegende toezichthouders’

Bloemen­pracht fleurt Deventer binnenstad op

13 mei Het Grote Kerkhof in Deventer is plotsklaps vijftien ‘torens’ rijker. Zoveel zogeheten flower towers zijn vandaag rond het plein en voor het Stadhuis geplaatst in het kader van de campagne ‘Kleur in Deventer’. In totaal komen tussen het NS-station en het pontje aan de Welle zo'n veertig bloemtorens en 400 flower baskets. Hierin zitten hanggeraniums, petunia’s en bidens.