Overlast langs IJssel in Deventer, politie stuurt jongeren weg

De politie heeft woensdagavond een einde gemaakt aan overlast door jongeren op de landtong naast de spoorbrug langs de IJssel. Agenten grepen in na meerdere klachten over groepjes die laat op de avond met het mooie weer nog langs de IJssel verbleven. ,,Mensen op de Worp denken dat de herrie vanaf de camping komt, terwijl het hier gewoon rustig is.‘’

Het ingrijpen is bij de gemeente Deventer, verantwoordelijk voor het gebied, bekend. Klachten gaan over rotzooi die wordt achtergelaten, en herrie tot diep in de avond en in de nacht. Eerder deze zomer werd de landtong tijdelijk afgesloten na overlast.

Meespeelde toen ook dat regels voor het voldoende afstand houden met corona niet werden nageleefd. Van afsluiten is nu geen sprake, aldus gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman: ,,Team Toezicht surveilleert vaker. De overlast is vervelend, maar het is zeker niet zo dat de situatie uit de hand loopt. Het gaat ook niet om grote aantallen. Jongeren laten zich goed aanspreken en we horen dat ze ook woensdagavond zonder problemen zijn weggegaan, nadat de politie dat had gevraagd. Dat er zoveel rotzooi achterblijft is wel een hardnekkig probleem.‘’

Camping

Jan Lugtmeijer, eigenaar van de camping op de Worp die direct op het gebied ligt, herkent zich in het beeld dat de gemeente schetst. Door de camping is geklaagd over geluidsoverlast, die bestaat uit geschreeuw en muziek. Lugtmeijer: ,,Als dat tot in de nacht doorgaat is dat niet prettig als je op de camping staat. Mensen op de Worp denken dat de herrie vanaf de camping komt, terwijl het hier gewoon rustig is. Afsluiten van het gebied of andere maatregelen zijn voor mij niet nodig. Zoals gemeente en politie het nu aanpakken en zo opgelost kan worden is het prima. Het is ook wel lastig, jongeren gaan ook zeker met dit warme weer ook niet continu thuiszitten.‘’

Op Instagram meldde de politie ‘dat wij wederom meerdere meldingen kregen in verband met overlast op de landtong. Hierdoor hebben wij iedereen weer moeten wegsturen.’’