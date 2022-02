Overleden man aangetroffen in Zandweerdplas bij Deventer

De avontuur­lij­ke voetbal­reis van GA Eag­les-doel­man Hengelman: van pionieren in Apeldoorn tot leven als God in Zuid-Afri­ka

De carrière van Nick Hengelman schrijft als een schelmenroman. Pionieren als prof in Apeldoorn, samen met Istvan Bakx leven als God in Zuid-Afrika, een contract bij Ajax na een Whatsappje aan Edwin van der Sar en heel af en toe nog wat spijt van boevenstreken in Oss. ,,Sorry nog aan de trainer van toen, Reinier Robbemond.’’

