Overlever Saeid is nu blije Deventer ondernemer

column We hebben onze boeren, de dieren en de installa­ties van de bedrijven totaal uitgeput: help ze!

Stel nou dat we met flatgebouwen net zo omgaan als megastallen. Qua brandveiligheid, dan. Per jaar fikken er 52 giga veetenten weg. Dat is er gemiddeld één per week. Duizenden dieren gaan letterlijk in rook op. Rookworst krijgt ineens een heel andere lading…

2 december