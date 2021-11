Overlijden Berry Engelen aderlating voor Zutphense en Deventer binnenstad

Proost! Prestigieu­ze prijzen voor Deventer brouwer op ‘WK voor biertjes’ in België

In het kamp van DAVO Bieren werd gisteren in België stevig geproost. De Deventer brouwer – met een horecavestiging in de thuisstad én in Zwolle en Arnhem – sleepte twee prestigieuze bierprijzen in de wacht. DAVO won goud en zilver in de Brussel Beer Challenge (BBC). „Met deze prijzen stel je als bierbrouwer echt wel wat voor.”

23 november