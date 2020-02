Overname restaurant Chez Antoinette in Deventer in de maak, curator wil niet te vroeg juichen

Mogelijk komt er volgende week al meer duidelijkheid over de toekomst van het bekende restaurant aan de Roggestraat. Officieel gaat het om een overname en niet om een doorstart, want Alain Legel is op dit moment in dienst als werknemer. De curator heeft hem uitgenodigd om een bod te doen op de zaak. ,,Dat ga ik doen. Blijkbaar maakt het faillissement wel wat los, want de omgeving werkt mee.”



De gemeente denkt bijvoorbeeld mee over de vergunning, zegt hij, net als de notaris, de bank en pandverhuurder NV Bergkwartier. ,,En vanavond op een Champions League-avond staan er al zowat veertig gasten in het boek. Maar de opbrengst is voor de curator.” Toch doet de steun goed. ,,Het is echt hartverwarmend.”