Overslag goederen in Deventer haven met 34 procent gedaald door onnodige afsluiting

Na para­pluutjes nu ook skippybal­len boven winkelend publiek in Deventer

7:00 Skippyballen in allerlei kleuren sieren sinds deze maandag de Smedenstraat in Deventer, net zoals de parapluutjes al jaren de Overstraten kleurrijk maken. De binnenstad wordt steeds kleurrijker, en dat is nu net de bedoeling van het binnenstadsmanagement.