Overstekende vrouw geschept door auto in Deventer

Op zoek naar hét Deventer monument: ‘Het gaat uitdrukke­lijk niet om een schoon­heids­ver­kie­zing’

7:00 Wat is het monument van het jaar in de gemeente Deventer? Museumorganisatie Deventer Verhaal komt met een verkiezing waarin Deventenaren hun favoriete monument mogen nomineren. Liefst met een persoonlijk verhaal of actueel haakje. ,,Wij hopen vooral ook op kleine verhalen. Er is zo ongelofelijk veel meer dan de Lebuinus.”