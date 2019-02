Overval op Aziatisch restaurant in Deventer binnenstad

Buren vrezen overlast hangjeugd bij Spilbos in Lettele

19:41 Is 2019 dan eindelijk het jaar dat het Spilbos in Lettele - weliswaar in uitgeklede vorm - wordt ingericht? Voorzitter Guus Huis in ’t Veld van kulturhus De Spil heeft goede hoop. Maar eerst wil het bestuur volgende week de zorgen van omwonenden wegnemen. ,,Buren van het kulturhus zijn bang dat het Spilbos een hangplek voor de jeugd wordt en dat zij daar overlast van gaan krijgen.”