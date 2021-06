Overvallen door koud water tijdens zwemmen: wat gebeurt er met je lichaam? ‘Raak vooral niet in paniek’

,,Kinderen leren in Nederland zwemmen in het zwembad, dat zijn compleet andere omstandigheden dan buiten in open water”, vertelt professor en verdrinkingsexpert Joost Bierens. ,,Als je plotseling in veel kouder water terechtkomt, is het goed mogelijk dat je in paniek raakt. Je vergeet te zwemmen. Het beste wat je in zo’n situatie kunt doen, is op je rug blijven drijven en tot rust komen.”