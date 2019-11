Overvaller Kruidvat in Deventer is stevige blanke, blonde jongeman

Gisteren was nog niet veel meer bekend dan dat het om een klein mannetje zou gaan met een bivakmuts op. De politie bevestigt ook dat er buit is gemaakt bij de overval: volgens de politie eiste de man geld met een vuurwapen of iets wat daarop leek , en is dat geld vervolgens door een medewerker afgegeven. Een getuige hoorde de man ‘openmaken, openmaken’ roepen.

Nepwapen

Hoe hoog de buit is, is niet bekend. De politie doet daar in de regel geen uitspraken over, omdat dat soort informatie wordt gezien als daderinformatie. Ondanks een burgernetmelding van de politie gelijk na de overval en een zoekactie is de verdachte nog altijd voortvluchtig. De man kwam tijdens zijn vlucht oog in oog te staan met verschillende verbouwereerde winkelende Deventenaren, die aangeven dat de man een pistool bij zich had, of een nepwapen. ,,Ik schrok me de pleuris", aldus een van hen.