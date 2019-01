Overvaller slaat op de vlucht na mislukte overval op supermarkt in Deventer

Gezocht: burgemees­ters voor Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Maar hoe word je dat?

16:00 In Zwolle, Apeldoorn en Deventer is de post van de eerste burger vrij. Wie durft het nog aan, het burgemeesterschap? Hoe word je dat eigenlijk, burgemeester? En waar blijven de vrouwen met de ambtsketen? De Stentor ging op zoek naar antwoorden. ,,Het is precisiewerk.’’