Oververhitte ijssalon in Wilp na 1,5 jaar dicht: ‘Ze lopen niet naar binnen’

Poolse familie vreest: ‘Kan niet anders dan dat het gevonden lichaam in Schalkhaar van Bartosz is’

30 juli Hij is bang. Zijn broer is al dagen vermist en nu is er maandagochtend in Schalkhaar een lichaam gevonden. De Poolse Marcin Chorobinski vreest dat het gaat om zijn broer, de 36-jarige Bartosz Chorobinski, die voor werk onlangs neerstreek in het dorp net boven Deventer. De politie doorzocht dinsdag de woning van Bartosz.