Overvolle kerkschool in Deventer wil uitbreiden met nieuwbouw en lokalen in voormalige pastorie

Ernst de Vogel illu­streert Gulden Boek vol Deventer portretten: ‘Ik moest een jaar mijn mond houden’

3 juni Wie de eer heeft in het Gulden Boek van Deventer te verschijnen is van grote waarde voor de stad. Sinds de Canadees T.G. Gibson in 1945 de stad bevrijdde worden bijzondere mensen en organisaties geëerd met een gekalligrafeerde pluim in het chique boek. Kunstenaar Ernst de Vogel maakt sinds vorig jaar de pagina’s, maar moest een jaar zijn mond houden, want door corona werden alle onthullingen stop gezet.