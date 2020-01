Özcan Akyol moest in Deventer veel oefenen voor nieuw knip-programma: ‘Ik had het onderschat’

video Taco (8) verkent nieuwe school als eerste en neemt een week les met andere klasgeno­ten

22 januari Taco (8) moet volgend jaar naar een ander schoolgebouw naar groep 6. Alle kinderen van zijn school De Schakel trouwens, want De Schakel gaat fuseren met het nabijgelegen 'l Ambiente. Taco wil dat niet afwachten. Trok de stoute schoenen aan en vroeg of hij nu al mocht. Dus is de jonge Deventenaar de eerste verkenner. En vertelt zijn klasgenoten enthousiast over de nieuwe plek.